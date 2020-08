Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates, unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii și fondatorul Microsoft, a facut o serie de declarații legate de apariția vaccinului impotriva COVID-19 și despre teoriile conspirației care il vizeaza.

- Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazile orașului Khabarovsk, situat in Extremul Orient al Rusiei, intr-o manifestare rara de sfidare fața de Kremlin. Oamenii au protestat impotriva arestarii guvernatorului regional Serghei Furgal, relateaza Agenția France Presse. SergheiFurgal a fost arestat prevenitiv…

- Kremlinul pune tunurile pe oamenii de știința, titreaza presa internaționala dupa ce Valery Mitko, presedintele Academiei de Stiinte Arctice din Rusia – in varsta de 78 de ani – a fost acuzat de ”inalta tradare” și plasat in arest la domiciliu. ”Spioneaza pentru China, in timp ce participa la schimburi…

- Rusia a anuntat joi ca va ridica interdictia impusa asupra popularei mesagerii criptate Telegram, salutand intentia ei de a lupta mai bine impotriva extremismului, dupa mai mult de doi ani de blocare deloc eficace, informeaza AFP. "Evaluam pozitiv dorinta exprimata de fondatorul Telegram…

- Presedintele american Donald Trump a emis joi un ordin executiv prin care instituie sanctiuni economice impotriva persoanelor implicate in investigatia Curtii Penale Internationale asupra eventualelor crime de razboi comise de fortele americane in Afganistan, relateaza Reuters si AFP. Un oficial de…

- Pandemia de coronavirus a stimulat inventivitatea multor intreprinzatori din Rusia. O fabrica dintr-o suburbie a Moscovei și cațiva meșteri bijutieri s-au gandit sa faca amulete sub forma de coronavirus sau maști care te feresc de tot ce e rau.

- Cercetatorii rusi intentioneaza sa inceapa studii clinice in termen de doua saptamani pe un vaccin pentru a combate coronavirusul, a anuntat sambata ministrul rus al sanatatii, dupa ce...

- Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters.