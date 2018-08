Culise din vacanța lui Iohannis. ”Avea o obsesie” Marius Marinescu ne-a spus ca deși aproape toți președinții Romaniei și mulți politicieni il denigreaza pe Ceaușescu, ei "se bat pe vilele construite de el" la mare și la munte. Senatorul ne-a povestit ca toate aceste vile au fost finanțate din banii membrilor de partid, nu de la bugetul de stat. "Vilele de la Neptun au fost construite in anii '60 alaturi de alte șase vile (Panseluța, Lotus, Trandafirul, Nufarul Ghiocelul, Ambasador) pentru membrii comitetului executiv al PCR, apropiații ai lui Ceaușescu cu funcții in stat și pentru invitații de rang inalt și alți președinți. Au fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce romanii se cearta si chiar se bat din cauza optiunilor politice si a opiniilor diferite despre mitingul din 10 august, principalii doi lideri politici din Romania se relaxeaza la cateva sute de metri unul de celalalt.Potrivit unor surse citate de Antena 3, presedintele Klaus Iohannis…

- Sociologul Marius Pieleanu susține ca nu se poate face o analiza a situației reale fara sa se faca public un proiect cu cheltuielile obiective ale Administrației Prezidențiale. "Nu imi dau seama daca publicul gusta sau nu astfel de decizii. Problema este de fond, de analiza raționala. Nu…

- Senatorii ar putea fi chemați mai devreme din vacanța pentru o sesiune extraordianra, sa voteze cererea de reexaminare trimisa de președintele Iohannis in privința legii Offshore, o lege care a intrat și in at...

- Au muncit o viața intreaga pamantul pe care l-au moștenit de la parinți, și-au aranjat copiii la casele lor și acum iși cresc nepoții. Nu au avut macar o data-n viața concediu și unii dintre ei nu au vazut vreodata cum arata Dunarea, daramite Marea Neagra. Este vorba despre cei care traiesc in satele…

- Cu chiu cu vai, am reusit sa-mi rup din programul meu, destul de incarcat, sa fug pentru cateva zile la marea cea mare „ Marea Neagra”, in statiunea Mamaia – perla litoralului romanesc. Nu as spune ca ma dau pe spate, sa ma prajesc la soare si nici sa stau in apa marii cu orele, […] Articolul Florentin…

- Controversata lege offshore, care impune taxe progresive pe veniturile suplimentare obtinute din vanzarea productiei din Marea Neagra, aplicate in functie de pretul gazelor, scoate la iveala detalii de pe timpul regimului comunist, putin cunoscute romanilor.

- PSD amana deciziile importante asteptate saptamana viitoare in Parlament. Aflat la Neptun, la scoala politica a tinerilor social-democrati, Liviu Dragnea a anuntat ca va mai reflecta la numirea lui Gabriel Vlase in fruntea SIE, propunerea facuta de presedintele Iohannis.

- "Eu cred ca dl Iohannis se poate face vinovat de inalta tradare in egala masura in care se poate face vinovata si doamna Viorica Dancila. Deci este exclus", a declarat Neacsu, la Neptun, intrebat daca punerea presedintelui sub acuzare pentru inalta tradare ar fi o varianta de lucru in PSD.El…