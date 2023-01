Judecatorul care a decis prelungirea arestului preventiv in cazul fraților Tate, acuzați de exploatarea unor tinere, susține ca astfel de fapte trebuie reprimate pentru descurajarea producerii unor situații similare. Update: DIICOT a extins cercetarile pentru Spalare de bani in cazul fraților Tate, verificarile fiind facute in rem ––– In document, instanța trece in revista probele procurorilor, […] Articolul Culise din dosarul fraților Tate: Victimele obligate sa faca videochat timp de 12 ore, cu o pauza de 5 minute apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .