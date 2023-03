Stiri pe aceeasi tema

- Partidele Puterii vor purta zilele viitoare negocieri pentru noul șef al AEP, pentru o funcție de vicepreședinte la Curtea de Conturi, dar și pentru poziții de top la ASF, susțin surse din Coaliție pentru „Adevarul”.

- Rotația guvernamentala intre PNL și PSD s-ar putea amana pana cand Romania va transmite a treia cerere de plata pentru banii din PNRR.Aceasta posibilitate este luata in calcul in condițiile in care termenul oficial pentru depunerea celei de-a treia cereri de plata este luna iunie. Guvernul ar putea…

- PNL și PSD sunt pe poziții diferite privind mai multe proiecte care ar viza reforma electorala, partidele fiind in cursa contracronometru pentru a decide pe tema comasarii localelor și a altor acte normative. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- PNL și PSD sunt pe poziții diferite privind mai multe proiecte care ar viza reforma electorala, partidele fiind in cursa contracronometru pentru a decide pe tema comasarii localelor și a altor acte normative.

- Vasile Dincu, membru al echipei de specialiști care analizeaza legile Educației, a anunțat i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa discute in Coaliție prelungirea termenului pentru inaintarea formei finale pentru adoptare in Executiv.

- Partidele care formeaza actuala Coaliție de guvernare ar obține, daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare, 63% din voturi. Impreuna cu Grupul Minoritaților Naționale, dupa redistribuire, aceasta forța politica ar controla 75% din viitorul Parlament.

- Singurul punct din protocolul semnat in noiembrie 2021 și care nu poate fi negociat in coaliție este alternanta functiei de premier, de la Nicolae Ciuca (PNL) la Marcel Ciolacu (PSD), nu și actualele portofolii din Executiv, a transmis secretarul general social-democrat Paul Stanescu, miercuri, 18 ianuarie.…

- In baza unei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Asociaților din 19 decembrie 2022, Vasile Negrila a fost numit noul director executiv al societații B1 TV CHANNEL SRL, incepand cu data de 23 decembrie 2022.La o zi dupa ce Bobby Paunescu, in calitate de administrator al televiziunii, a numit un nou…