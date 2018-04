Stiri pe aceeasi tema

- Liga I Play-off, etapa a 4-a: vineri, 6 aprilie – ora 18.00: Poli Iași – Viitorul; duminica, 8 aprilie – ora 20.45: CFR Cluj – Astra; luni, 9 aprilie – ora 20.45: FCSB – „U” Craiova. Clasament: 1. FCSB 3 ...

- Liga I Play-off, etapa a 3-a: sambata, 31 martie – ora 20.45: „U” Craiova – CFR Cluj; duminica, 1 aprilie – ora 18.00: Astra – Viitorul, ora 20.45: FCSB – Poli Iași. Clasament: 1. CFR Cluj 2 1 1 0 ...

- Razvan Burleanu a explicat la conferința de presa de azi motivele pentru care Federația Romana de Fotbal a decis sa dea aviz pozitiv pentru disputarea meciului dintre Hermannstadt și FCSB. Pe același considerent s-a decis și disputarea meciului dintre Gaz Metan Mediaș și Astra. "La Sibiu avem cod…

- CFR Cluj, FCSB, U Craiova, Astra, Viitorul și Poli Iași s-au calificat in play-off-ul Ligii 1. Nu doar lupta la titlu se anunta exploziva, ci si duelul celor mai buni 6 antrenori din Liga 1. Cunoastem componenta play-off-ului, stim deja si tintarul celor 10 etape, batalia finala poate sa inceapa. ...

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, ca programul etapei a XXIV-a a Ligii I a fost modificat. Conform noului program, partida Concordia Chiajna – Dinamo, care urma sa aiba loc duminica, 11 februarie, va avea loc in 12 februarie, iar CSU Craiova – Sepsi, care era programat in 12 februarie…