Pentru romani, culesul viei a fost, din vechi timpuri, prilej de a petrece si de a da frau unor obiceiuri. Un obicei stravechi al viticultorilor este cel al zdrobitului boabelor de struguri cu picioarele, de catre fecioare tinere si frumoase. Altii, in prima zi a culesului, dau struguri de pomana pentru a avea rod bogat si in anul urmator. Se stie ca toata luna septembrie, pana la inceputul lui octombrie, in anumite zone ale Romaniei gospodarii se dedica culesului vitei-de-vie dar si obiceiurilor din jurul acestei ocupatii. Pentru viticultori, 14 septembrie, ziua Inaltarii Sfintei Cruci, este…