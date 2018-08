Stiri pe aceeasi tema

- In județul Prahova, a inceput culesul viilor, deși suntem inca in august ! Specialiștii sunt mulțumiți și spun ca a fost un an bun, cu o producție bogata. Insa la baza unui vin bun stau munca susținuta, priceperea și dragostea pentru oenologie.

- Galateanul a pierdut controlul motocicletei pe drumul national DN25 si a intrat intr-o padurice de salcami. Atat el, cat si tanara de 27 de ani care-l insotea in cursa nebuna pe sosea, au fost raniti. Mai mult, barbatul s-a ales si cu doar penal.

- Culesul pomusoarelor de aronia este in toi. In acest an, agricultorii spun ca fructele s-au copt mai devreme, iar arbustii au rodit foarte bine. Bobitele sunt la mare cautare pentru continutul bogat de vitamine: A, E, C, si P. Ultima se intalneste mai rar in alte fructe.

- Un barbat din Galați a devenit apicultor in Italia dintr-o intamplare și s-a intors in Romania, dupa 13 ani ca sa puna pe roate o afacere cu stupi. Condițiile nu sunt insa nici pe departe ca afara iar principala caracteristica a creșterii albinelor este mobilitatea. Lipsa drumurilor la noi fac practicarea…

- Vremea rea din ultima perioada a dat planurile fermierilor romani peste cap. Agricultorii din Baragan au inceput recoltatul graului, insa ploile nu i-au mai lasat sa intre in camp cu combinele. Recolta, si-asa afectata de seceta, a fost culeasa pe jumatate.

- In urma ploilor violente din cursul zilei de ieri și din timpul nopții, au fost inregistrate pagube și distrugeri in 60 de localitați din 14 județe: Argeș, Bacau, Buzau, Brașov, Braila, Cluj, Covasna, Dambovița, Galați, Ialomița, Neamț, Tulcea, Valcea și Vrancea.

- Circa 620.000 de euro au cheltuit trei primarii din judetul Galati pentru a construi trei scoli care, ulterior au fost inchise deoarece nu avea cine sa invete acolo. In toate cele trei cazuri au existat studii de fezabilitate care aratau ca „investitia este oportuna si necesara”.

- Recolta se usuca pe camp din cauza secetei din aceasta primavara, care a dat peste cap planurile fermierilor din Galati. Pentru a salva cat se mai poate din culturi, oamenii uda cu motopompele, iar autoritatile au inceput sa inventarieze terenurile afectate de seceta.