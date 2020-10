Stiri pe aceeasi tema

- Opt dimineața intr-o zi de septembrie. Recolta incepe pentru un grup de muncitori sezonieri care, in urmatoarele zile, vor culege strugurii din podgorii la cramele Jose Pariente, din orașul La Seca (Valladolid). Condițiile meteo de ieri au sugerat o zi ceva mai suportabila datorita scaderii temperaturilor.…

- Forfota mare in livezile din tara, acolo unde a inceput culesul merelor. Din cauza secetei si a grindinei din acest an, recolta va fi mai mica cu 20 la suta decat cea de anul trecut, iar la unele soiuri chiar si cu 50 de procente.

- Seceta si ingheturile au afectat si recolta de migdale. In livezile din tara a inceput culesul fructelor. Chiar daca plantatiile sunt mai rezistente, fermierii se asteapta sa stranga cu 40 la suta mai putin decat anii precedenti.

- Luna august aduce cu ea struguri in parga si noi lucrari specifice in vie. In zona Tarnavelor, unde viile se intind pe o suprafata de 2.500 de hectare, strugurii se apropie de faza de parga, o etapa extrem de importanta pentru acumularea zaharurilor.

- Recolta de grau a Ungariei in acest an este estimata la aproximativ 4,7 milioane de tone, a anuntat Tamas Tarpataki, secretar de stat in ministerul Agriculturii, transmite MTI.Consumul intern se situeaza la aproximativ 2,5 - 3 milioane de tone deci va ramane suficient grau pentru export, a…

- Productia de vin a Frantei va creste probabil anul acesta iar recoltarea ar putea incepe mai devreme, in urma vremii calde, a previzionat vineri Ministerul Agriculturii, transmite Reuters.Intr-un raport in care prezinta primele estimari pentru 2020, Ministerul Agriculturii a anuntat ca se…

- Seceta hidrologica inregistrata in Republica Moldova in perioada septembrie 2019 - aprilie 2020 a provocat pierderi esentiale pentru aproape tot sectorul agricol din tara noastra, iar culturile cerealiere de prima grupa au suferit cel mai mult.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a transmis un mesaj ingrijorator dupa ce, marți, a fost inregistrat cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19 de pana acum."Azi a intrat in vigoare legea carantinei si izolarii. Am avut discutiile cu DSP. Vom avea doua saptamani dificile pentru a putea reimpune masurile…