Culegi cât vrei și deguști gratis. Cât costă căpșunele la Institutul pomicol de la Mărăcineni Cum asigurarea forței de munca este o problema pentru toata lumea in Romania, Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura de la Maracineni (județul Argeș) a gasit o soluție salvatoare pentru recolta de capșuni din acest an: Culegi singur, platești mai puțin, acesta este sloganul sub care se deruleaza campania care ii indeamna pe consumatori sa vina sa-și aleaga fructele direct din camp. Zilele culesului de fructe romanești continua, inslusiv, sambata, intre orele 9-12. Unitatea pune la dispoziție doritorilor caserole, material de protecție și personal calificat. Copiii trebuie sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Zilele culesului de fructe romanești incep la Institutul Pomicol Maracineni la specia capșun. Pentru saptamana 24-28 mai programul este: marți-vineri: 09.00 – 15.00; sambata: 09.00 – 12.00. Prețul este de 6,50 lei pe kg. ”Unitatea pune la dispoziție caserole, materiale de protecție și personal calificat…

