Femeia in varsta de 47 de ani a povestit ca nu isi explica motivul pentru care ciupercile culese au fost toxice, fiind specii pe care le cunostea si le manca de mica. „Am pus in vasul in care faceam mancarea un catel de usturoi, pentru ca asa stiu de la mama ca se procedeaza ca sa vedem daca sunt bune sau nu. Usturoiul nu s-a facut vanat la culoare, asa ca le-am mancat seara pe la ora 17. Noaptea ne-au luat durerile de burta, diareea (...)