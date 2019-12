Evgeny Shadrin, inca trei ani in fruntea directoratului societatii Land Power

In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia Consiliului de Supraveghere al Land Power SA din data de 25.11.2018. Land Power SA are sediul social in Constanta, fiind infiintata in anul 2006 si avand ca obiect social principal producerea… [citeste mai departe]