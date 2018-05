Cuiburi din paste cu roşii şi ciuperci Se fierb pastele in apa cu sare apoi se scurg si se trec sub jet de apa rece. Ciupercile splate si feliate subtire se calesc intr-un srop de ulei de masline. Doua rosii se oparesc, se curata de pielita se dau prin razatoare si apoi se calesc intr-un pic de ulei. Se sareaza dupa gust, se adauga si catelul de usturoi zdrobit si 2 -3 frunze de busuioc verde tocat fin sau un praf de busuioc uscat. Se amesteca sosul cu pastele fierte apoi se asaza intr-o forma de silicon unsa cu un pic de ulei sub forma unor cuiburi in care presaram pe fiecare cascaval ras, ciupercile calite si cubulete mici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- 1. Sfecla curatata de coaja se pune la fiert in apa cu un pic de sare. Ciupercile curatate si spalate se feliaza si se soteaza un pic intr-un strop de ulei,se potriveste de sare si piper. Pieptul de pui spalat si zvantat se sareaza si pipereaza dupa gust, apoi se trece prin oul batut, prin faina,…

- Daca ți-a mai ramas varza acra, nu o arunca! Este foarte sanatoasa și o poți gati variat. Noi ți-am pregatit 3 rețete cu varza acra, delicioase și hranitoare. Cu carnati / VIDEO Ingrediente: o varza acra mica, ½ lingurița de piper, 2 carnati afumati, 300 ml suc de roșii Preparare: se toaca varza…

- Shaorma intra in categoria preparatelor foarte sațioase, dar asta nu inseamna ca nu mai poți sa te delectezi cu un preparat așa gustos, mai ales daca știi cum sa prepari o shaorma sanatoasa. Cand vrei ceva sanatos, trebuie sa prepari neaparat acasa, unde ingredientele puse sunt sub controlul…

- Mod de preparare Fursecuri spiralePui intr-un castron faina, zaharul macinat, sarea, praful de copt si esenta de vanilie si adaugi untul taiat cubulete. Amesteci bine cu mixerul sau cu mana, pana obtii un aluat omogen.Imparti aluatul in 2. O parte o amesteci cu colorantul lichid si adaugi…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Lapte de pasare in cuiburi de biscuiti Mod de preparare Lapte de pasare in cuiburi de biscuitiSe prepara cosuletele cu o seara inante,sa stea in forma peste noapte la frigider din 200 g biscuiti maruntiti la robot care se framanta cu untul topit si mierea de albine. Se pune compozitie in forme…

- Mod de preparare Tort cu sarlota si ciocolata 1. Se prepara blatul mixand albusurile cu un praf de sare, apoi cu galbenusurile zdrobite, cu faina turnata in ploaie si, la sfarsit, esenta. Se unge cu un strop de ulei si se tapeteaza cu hartie pentru copt o forma cu margine detasabila, se toarna…