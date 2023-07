Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticul sistematic de țara actualizat, document elaborat de Banca Mondiala, arata persistența a doua Romanii: una urbana, dinamica și integrata in UE, o alta rurala, saraca și izolata. Chiar daca saracia a scazut in țara noastra, rata saraciei de la noi continua sa fie una dintre cele mai mari…

- Miniștrii Agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia, Moldova și Ucraina se reunesc la Varșovia pentru prelungirea masurilor preventive ale UE privind anumite produse originare din Ucraina.

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat a doua transa de sprijin pentru cele cinci tari afectate de comertul cu cereale din Ucraina, Romaniei revenindu-i suma de 29,73 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii, printr-un comunicat, informeaza AGERPRES . „Romania, Bulgaria, Ungaria,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargou cu privire la importurile de cereale impus de unele…

- Statele membre UE au luat decizia de a menține inca un an de zile scutirea de la taxe vamale produsele de orice fel venite din Ucraina. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei…

- Tarile si parlamentarii Uniunii Europene se pregatesc sa negocieze regulamentul Euro 7, care din 2025 ar inaspri limitele de emisie ale vehiculelor pentru poluanti, inclusiv oxizi de azot si monoxid de carbon. Intr-o lucrare comuna, trimisa altor membri ai UE si vazuta de Reuters, cele opt tari au declarat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, luni, ca a trimis o scrisoare catre blocul comunitar, impreuna cu omologii sai din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, prin care solicita restrictionarea importurilor de produse agricole ucrainene si prelungirea termenului si dupa data de 5 iunie. Potrivit…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, miercuri, dupa ce Comisia Europeana a propus acordarea unei a doua transe de compensatii pentru fermierii romani, estimata la aproximativ 30 milioane de euro, ca pachetul de ajutor financiar pentru Romania, Polonia, Slovacia, Ungaria si Bulgaria va fi discutat si…