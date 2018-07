Cui servește un stat nesigur? Desi aparent este o intrebare retorica, stim cu tosii ca frica si nesiguranta in societate au servit permanent comunistilor si ulterior mostenitorilor de drept: Partidul Social Democrat. Inca de la intrarea in vigoare a legii recursului compensatoriu mi-am exprimat profunda ingrijorare privind efectele odioase ale acestui act normativ, deoarece nu a existat un studiu serios de impact, nu a existat o informare in randul populatiei si o pregatire privin (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

