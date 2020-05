Cui servește criza provocată de pandemia COVID 19 De la inceputul lunii martie am incercat sa navigam pe valul de modificari legislative care s-a abatut asupra economiei noastre și așa afectata de desele schimbari de macaz pe care le propun leguitorii noștri. Am studiat existența unui tipar in acordarea masurilor de sprijin economic și am ajuns la o concluzie: au fost date pe repede-inainte, sa le dam la toți, sa nu zica cineva ca n-a primit, sa fie cat de cat bine, ca sa nu fie rau. Și daca se poate, sa mai ajutam și rau-platinicii, ca dau bani la partid. Pandemia a afectat, fara doar și poate, economia la nivel mondial, anumite ramuri fiind… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

