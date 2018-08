Cui mai foloseşte Iohannis Scriam la inceputul acestui an, intr-o postare pe facebook, cand Dragnea tocmai isi investise noul guvern personal cu Dancila in frunte: "…Dragnea e in plin proces de rebranding. Pe scurt, "noul Dragnea", asa cum poate fi citit deja din ultimele sale aparitii: 1. Lider maxim, PSD va trebui sa se confunde cu el pana la indistinctie. 2. Omul providential, tatucul natiei, suleymanul poporului. 3. Stindardul nationalismului si c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

