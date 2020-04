Stiri pe aceeasi tema

- FLORIILE 2020. De FLORII sunt sarbatoriti toti cei care poarta nume de flori si plante. Fie ca au primit numele unei flori, fie ca ii cheama Florin, Florina, Florica, Floricica sau oricare alt derivat al acestor nume, duminica, acestia isi serbeaza onomastica. In Romania, peste 1,4 de romani isi…

- Cantaretul, chitaristul si compozitorul american Alan Merrill, in varsta de 69 de ani, a murit in New York in urma infectiei cu noul coronavirus, conform unui anunt al familiei, citat de Entertainment Weekly si Billboard. Merrill a fost cunoscut in special pentru compunerea melodiei emblematice "I Love…

- Investitiile continue facute de Primaria Moroeni si proiectele implementate in ultima perioada fac ca localitatea sa se alinieze cerintelor europene. De altfel, acesta este si obiectivul autoritatilor locale care au pus pe primul plan dezvoltarea infrastructurii locale pentru cresterea confortului…

- Perechea Andreea Mitu/Raluca Olaru, cap de serie numarul 4, a invins, marti, cu scorul de 2-6, 6-4, 10-4, cuplul francez Estelle Cascino/Elsa Jacquemot, calificandu-se in sferturile de finala ale probei dublu din cadrul turneului de categorie WTA International de la Lyon, potrivit news.ro.In…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a declarat, vineri, la seara dedicata Zilei Mondiale a Bolilor Rare, gazduita in Sala Regilor a Palatului Elisabeta, ca a dorit sa dea patronajul asociatiei pentru ca cei care sufera de aceste boli sa poata fi ajutati cu tratament. "Inteleg foarte bine ce se intampla…

- Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala – ediția a VII-a este organizata in data de 17 martie 2020, la Ateneul Roman, de Colegiul Național al Asistenților Sociali cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Asistentei Sociale. La categoria jurnalism, alaturi de alte nume prestigioase din presa romaneasca,…

- In data de 26.01.2020, incepand cu ora 18.30, din cauza unei defecțiuni, se efectueaza lucrari de intervenție la rețeaua de distribuție apa situata pe strada Aleea Constructorului, nr. 7, din Municipiul Bacau. Durata estimata a intervenției este de 6 ore. In acest interval, in funcție de necesitațile…

- Margaret Higgins Sanger nu a suportat ideea ca femeile sa nu aiba acces la metode de contracepție. A trait o tragedie de nedescris și a decis sa puna piciorul in prag și sa nu mai lase ceva similar sa se intample pentru vreo alta persoana. A fost aruncata la inchisoare și criticata de mulți.