PodcasturiCui ii mulțumește compozitorul Anatolie Chiriac pentru Premiului Național 2020

Cele mai marcante personalitați din diverse domenii - știința, tehnologie, cultura, arta și medicina - au fost distinse cu Premiul Național 2020. Printre aceștia se numara și compozitorul Anatol Chiriac – premiat pentru contribuția valoroasa la dezvoltarea artei muzicale naționale.

Cunoscutul compozitor a dezvaluit ca aceasta apreciere a meritelor de o viața intreaga are de fapt o semnificație deosebita in cariera lui, intrucat de mai bine de 45 de ani se dedica in totalitate artei.

"Eu ii mulțumesc…