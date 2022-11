Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken va participa in București, pe 28-30 noiembrie, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, potrivit unui anunț publicat de Departamentul de Stat al SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In 2014, o companie din Gais urma sa livreze dispozitive de supraveghere la Doha, intr-o afacere de 6 milioane de franci elvețieni. Guvernul federal a dat unda verde, dar, potrivit companiei Boger Electronics, tehnlogia nu a fost livrata niciodata, scrie Blick . „Qatarul a procurat tehnologia din alta…

- Compania Publica de Electricitate a Greciei (PPC) pregatește achiziția a 70% din acțiunile filialei Enel Romania, tranzacție care evalueaza activele subsidiarei locale a Enel la 1,8 miliarde de euro, scrie Profit.ro . Enel este unul dintre cei mai mari investitori privați din Romania. Acesta este cel…

- Textul urmatoarei declarații a fost publicat de guvernele Statelor Unite ale Americii, Franței și Regatului Unit. Noi, miniștrii de externe ai Franței, Regatului Unit și Statelor Unite, reiteram sprijinul nostru ferm pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei in fața agresiunii continue…

- Punct final al turneului de baschet FIBA 3x3 U23 World Cup 2022, competitie desfasurata la Circul Metropolitan din Bucuresti. Nationala feminina a Frantei a intrat in posesia titlului mondial dupa ce a trecut in finala de selectionata similara a Statelor Unite ale Americii, cu scorul de 21-18, in vreme…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, intr-o conferința de presa la Focșani ca el și conducerea partidului o susțin pe prim-vicepreședintele Gabriela Firea sa candideze la Primaria Capitalei in 2024, iar daca aceasta vrea sa candideze la prezidențiale, atunci partidul va trebui sa gasesca…

- Elevii din Romania pot urma, in mod gratuit, un an de liceu in SUA, care apoi poate fi echivalat cu un an de liceu in Romania. Aceasta oferta face parte din Programul FLEX 2023-2024, anunța un comunicat transmis de Ambasada SUA la București. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul…

- Fostul primar Gheorghe Nichita va reintra dupa gratii. Magistratii Curtii de Apel s-au pronuntat azi in dosarul „Amanta", sentinta fiind definitiva. Magistratii Curtii de Apel au constatat prescrierea acuzatiilor de instigare la accesul ilegal la un sistem informatic si de instigare la folosirea de…