Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru, Ion Chicu, anunta ca a fost creat grupul de initiativa pentru inregistrarea Partidului Dezvoltarii si Consolidarii Moldovei. In echipa se regasesc mai multi membrii ai guvernului pe care l-a condus, printre care fostii ministri, Viorica Dumbraveanu si Anatol Usatii, dar si secretarul…

- Fostul prim-ministru, Ion Chicu, anunța ca impreuna cu mai mulți colegi a creat Grupul de inițiativa pentru inregistrarea Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCD). Potrivit lui, obiectivul principal al PDCM consta in dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova, prin consolidarea…

- © Photo : Guvernul Republicii MoldovaIon Chicu regreta ca a plecat de la șefia Guvernului? Iata ce declarație a facut CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Fostul prim-ministru Ion Chicu anunța ca iși creaza partid politic. Informația a fost publicata de fostul premier pe rețelele de socializare dupa miezul…

- Fostul prim-ministru, Ion Chicu, lanseaza o noua formațiune politica. Este vorba de Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM). Acesta a menționat ca obiectivul principal al partidului consta in dezvoltarea și modernizarea țarii, și anume prin consolidarea societații și integrarea statului…

- Fostul prim-ministru Ion Chicu a anunțat asta-noapte ca revine in politica și lanseaza o noua formațiune politica. Este vorba de Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM). „Impreuna cu mai mulți colegi am creat Grupul de inițiativa pentru inregistrarea Partidului Dezvoltarii și Consolidarii…

- Guvernul Gavrilița ar putea sa ramana fara votul socialiștilor. Deputatul fracțiunii, Vlad Batrancea, susține ca au existat tentative de a elabora o foaie de parcurs pentru declanșearea alegerilor anticipate, cu cei din PAS, insa raspuns la inițiative nu a existat. Declarația a fost facuta de Batrancea…

- Viitorul aparține tehnologiilor avansate și acesta nu mai este un secret. Cat de mult patrund in societate și mai ales in ce domenii reprezinta o tema incitanta. Tehnologia codurilor QR a devenit parte integranta a vieții noastre. Are utilizari multiple, de la servicii bancare și pana la cumparaturi.…

- Doar opt persoane fara adapost din 35 depistate de politistii locali, in week-end, au fost internate in centrele specializate din municipiul Galati, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Matei. Potrivit acesteia, politistii locali au gasit in strada un numar de 35…