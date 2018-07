Cui i-e frică de ROBOR? Dintre toate știrile economice vehiculate in presa in ultimul an, creșterea generalizata a dobanzilor a fost mai puțin analizata și discutata decat inflația și cursul de schimb, deși evoluția ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) de la 1 ianuarie 2017 incoace are un impact puternic pentru bugetele personale și in economie. Astfel, in timp ce cursul de schimb a inregistrat o depreciere de 3% și inflația a urcat cu 40%, ROBOR s-a triplat! Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calmarea tensiunilor politice locale, prin demiterea sefei DNA, a oferit leului posibilitatea sa isi stabilizeze pozitia fata de euro, care a atins in 21 iunie maximul sau istoric de 4,6695 lei. Posibilitatea ca euro sa atinga pragul de 4,7 lei ar fi pus banca centrala, in opinia analistilor de la ING…

- Asociatia Analistilor Financiari (Chartered Financial Analyst -CFA) estimeaza ca ROBOR la trei luni va fi in medie de 3,45%, in conditiile in care asteptarile analistilor pentru acest indicator sunt de 3,25% pe medie, iar cele maxime de 5,50% in urmatoarele 12 luni. Cursul de schimb poate ajunge…

- O noua veste proasta pentru romanii cu credite in lei: indicele ROBOR a ajuns la 3,13%, potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR la 3 luni este principalul indicator pentru creditele in lei, astfel ca o creștere a acestuia inseamna creșterea ratelor. Cei mai…

- Dobanda si inflatia sunt indicatori aflati in stransa legatura, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a invatat sa intervina psihologic in piata, cu efecte imediate asupra preturilor, care incep sa scada, a declarat, miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6397 lei/euro, in scadere cu 0,12% fata de nivelul atins miercuri, acesta fiind cel mai mic nivel din februarie pana in prezent. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, luni, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de…

- Cursul leu/euro a scazut usor ieri sub pragul de 4,65 lei/euro, dupa decizia boardului BNR de luni de a majora dobanda-cheie la 2,5%, in timp ce dobanzile pe piata interbancara si-au continuat raliul intr-un ritm accelerat, Robor la trei luni, referinta principala pentru creditele de retail in lei cu…

- ♦ Guvernatorul BNR sustine ca gresesc cei care fac judecati de tipul: „vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei“. Guvernatorul BNR Mugur Isa­res­cu considera ca inflatia va fi tinuta sub con­trol, iar doban­zile nu se vor duce foar­te sus, dupa…

- Inflatia a ajuns la aproape 5% in martie 2018 si asta datorita unor serii de socuri produse in ultima perioada, precum: scumpirea energiei electrice si gazelor naturale, majorarea accizei la combustibil (in doua etape) si criza oualor.