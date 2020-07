Cui i-a folosit Secţia specială a Adinei Florea. Dosarele „lucrate“ şi beneficiarii La aproape doi ani de la operationalizare, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) mai mult a incurcat decat a rezolvat lucrurile in ceea ce priveste fenomenul coruptiei in randul magistratilor, asta deoarece procurorii Sectiei speciale pe de o parte au retras cai de atac in dosare importante, iar pe de alta parte, au deschis cauze penale doar pentru a le clasa. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca anumite prevederi din Legea de organizare judiciara referitoare la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) sunt neconstitutionale. Mai exact, au „picat” la analiza de constitutionalitate articolele care fac se refera la atributiile procurorului…

- Judecatorii Curții Constituționale au stabilit, marți, ca dispoziții din Legea numarul 304/2004, referitoare la Secția de investigarea a infracțiunilor din justiție (SIIJ) incalca Legea fundamentala. CCR...

- V. Stoica Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului de pe Langa Inalta Curte de Casație și Justiție nu se lasa și il trosnește din nou pe Mircea Negulescu “Portocala”, trimițandu-l in judecata intr-un nou dosar penal, dupa ce in iulie 2019 a facut “echipa” cu fostul…

- Inculpatul, in calitate de procuror de caz intr un dosar al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, ar fi ticluit probe nereale. Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, urmare a comunicatului din data de 14 noiembrie 2019,…

- Stelian Ion, deputat USR de Constanța Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze „de urgenta” Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ,…

- USR cere Guvernului Orban sa desfiinteze „de urgenta” Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ.

- Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze "de urgenta" Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ."In loc sa sustina desfiintarea…

- Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze "de urgenta" Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ. "In loc sa sustina desfiintarea…