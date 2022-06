Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski s-a intalnit cu soldații de pe linia frontului, dar și cu ucraineni stramutați, inclusiv cu cei care au reușit sa fuga din Mariupol. Printre aceștia se numara și un baiețel, Iehor, care a ținut un jurnal de razboi in care a povestit cum i-au murit ființe dragi, inclusiv bunica. Jurnalul baiatului…

- Elevii claselor absolvente de gimnaziu si liceu pot beneficia gratis de cursuri de pregatire. Un grup de profesori tineri a lansat intiativa de desfasurare a lectiilor, informeaza Noi.md. Cursul de pregatire include lectii, care vor ajuta tinerii sa promoveze examenul de Bacalaureat si examenul de capacitate,…

- In etapa din acest weekend, cel mai bun arbitru al Romaniei nu va avea niciun meci in Liga 1. Istvan Kovacs (37 de ani) a fost recompensat de Kyros Vassaras cu o delegare la un meci in campionatul Arabiei Saudite. ...

- Interviu cu primarul orașului Cugir, Adrian Teban. – Domnule primar Adrian Teban, știm deja de acum aproximativ 3 luni de zile ca bugetul orașului Cugir pe anul 2022 este cu 50 la suta mai mare decat in anul precedent si ca 65% este direcționat spre investiții. Am dori sa vorbim despre aceste investiții…

- Direciei Naionale Anticorupie Serviciul teritorial Galai a dispus trimiterea în judecat sub control judiciar pe cauiune a inculpailorINCAR DORINA CERASELLA medic stomatolog i confereniar universitar în cadrul Facultii de Medicin i Farmacie Universitatea Dunrea de Jos Galai coordonator de...

- La Cugir, pregatirile pentru tradiționala sarbatoare a Paștenilor au inceput inainte de Postul Mare, cand la Casa parohiala a parintelui Pintea Dumitrean au avut loc intalniri ale cugirenilor care anul acesta implinesc varsta de 60 de ani. Ei sunt cei care s-au ocupat de pregatirea painii și a vinului,…

- In perioada 28 martie - 1 aprilie 2022, elevi și profesori din Turcia, Spania, Italia, Grecia au participat la mobilitatea C4 Step by step to recycle more, la Școala Gimnaziala Nr. 4 Suceava, in cadrul unui parteneriat strategic intre școli din țarile menționate, sub egida proiectului Erasmus+ ...

- Marti, 15 martie 2022, Colegiul National al Asistentilor Sociali a sarbatorit Ziua Mondiala a Asistentei Sociale in cadrul celei de a opta ediții a Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala.