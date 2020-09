Aleșii Cugirului au aprobat in ședința de consiliu local o noua rectificare bugetara constand in cheltuieli in suma de 1.071.000 mii lei, reprezentand fonduri pentru instituțiile locale de invațamant (515 mii lei), sanatate (88 mii lei) și Asistența sociala (467 mii lei). Pentru deschiderea anului școlar in conditii de siguranța, unitațile de invațamant subordonate, necesita la partea de cheltuieli partea de cheltuieli aplicarea prevederilor OUG 144/2020, referitoare la achiziția de dezinfectanți, tablete și echipamente IT in vederea desfașurarii in condiții de prevenție a activitaților didactice…