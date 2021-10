Stiri pe aceeasi tema

- Pregatiri pentru iarna, la Arieșeni: Primaria a lansat licitația pentru servicii de deszapezire a drumurilor, in valoare de 250.000 de lei Pregatiri pentru iarna, la Arieșeni: Primaria a lansat licitația pentru servicii de deszapezire a drumurilor, in valoare de 250.000 de lei Primaria comunei Arieșeni…

- 14In Poiana Brașov, pregatirile pentru noul sezon de iarna sunt pe ultima suta de metri. Pe creste, stratul de zapada anunța o iarna timpurie, iar pe Postavaru a și fulguit, transmite Rador. Pe domeniul schiabil Poiana Brașov se muncește pe tot parcursul anului, nu numai in sezonul rece, iar anul acesta,…

- Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iași, in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu data de 07.09.2021 proiectul cu titlul „ELEARN4ALL – Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru susținerea e-learning și a educației mixte”, cod SMIS 149875, in baza Contractului de Finanțare nr.…

- In ședința de Consiliu Local a Municipiului Codlea care a avut loc marți, 31 august 2021, a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru Artera ocolitoare a municipiului Codlea, dar și indicatorii tehnico-economici ai acesteia. Așa cum va promiteam și in campania electorala acest proiect de investiții…

- Un studiu britanic, cel mai amplu pana in prezent despre efectele secundare legate de vaccin, arata ca riscul de a dezvolta cheaguri de sange este mult mai mic la persoanele vaccinate in comparatie cu persoanele care au trecut prin boala, noteaza news.ro. Acest studiu, publicat in British…

- Rețea de alimentare cu apa in localitatea Deal, comuna Calnic: Unda verde din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a dat unda verde pentru proiectul ”alimentare cu apa potabila in localitatea Deal, comuna Calnic, județul Alba”. Localitatea Deal, localitate apartinatoare comunei…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, Sofalvi Szabolcs, a anunțat marți, 3 august, pe pagina sa de Facebook, caștigarea de catre Primaria din Sangeorgiu de Mureș a inca unui proiect inovativ. Proiectul prevede implementarea iluminatului public Smart in localitațile Sangeorgiu de Mureș, Cotuș și Tofalau.…

- Valoarea totala a contractului este de 12.734.277,56 lei.Comuna Chilia Veche, judetul Tulcea, a organizat o licitatie pentru achizitia serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru investitia "infrastructura de agrement cu facilitati de acostare in comuna Chilia Veche.Contractul…