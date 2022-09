Stiri pe aceeasi tema

- Soarele a rasarit din nou pe strada Adelinei Nica, fosta partenera de viața a lui Mihai Costea. Cei doi s-au desparțit la scurt timp dupa venirea pe lume a fiului lor, iar acum aceasta a decis ca e timpul sa fie iar fericita. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre barbatul cu care formeaza un cuplu.

- Otilia Bilionera demonteaza ideea ca nu exista prietenie dupa relație și a dezvaluit ca fostul logodnic ii este acum cel mai bun prieten. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit ca de fiecare data cand apare un admirator in viața ei se sfatuiește cu fostul ei iubit.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Ghițulescu a marturisit ca este pregatita de o noua relație, dupa divorț. Ce a dezvaluit artista, dar și din ce motiv a ales sa ramana singura pentru o buna perioada de timp.

- Uneori, animaluțele noastre se dovedesc a fi cei mai devotați prieteni. Ele empatizeaza cu noi in momentele dificile, se bucura sincer pentru noi, avertizeaza asupra pericolului și ne apara. Am facut o selecție de imagini draguțe cu pisici și caini care nu va vor lasa indiferenți. Fotograful Alex Dimitrov…

- Consuela di Monaco este intr-un plin scandal cu una dintre cele care in trecut se numea chiar prietena ei, asta dupa ce a fost acuzata ca minte și ca are o relație cu un barbat potent din punct de vedere financiar. Ei bine, iata cum a reacționat bruneta, dar și cum se apara in exclusivitate la Antena…

- Mircea Eremia s-a desparțit de iubita dupa doar cateva luni de relație. Fratele Alinei Eremia a anunțat in direct, la TV, ca este din nou singur. Artistul era intr-o relație cu Maria, fosta concurenta la „Puterea Dragostei”. Deși parea foarte indragostit de ea, povestea lor de dragoste a ajuns la final…

- Astazi, Haziran a adus pe lume un baiețel sanatos, iar Luis Gabriel nu putea fi mai fericit in rolul de proaspat tatic. Cantarețul a dat toate detaliile nașterii la Antena Stars, dezvaluind și cum se simte partenera lui, dupa operația de cezariana.

- Prin telefon, in exclusivitate la Antena Stars, Bogdan Mocanu a facut povestit despre cum a petrecut ieri, de ziua lui de naștere. Faimosul cantareț a implinit 25 de ani și a petrecut in mare fel.