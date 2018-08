Inspectorul general al Jandarmeriei Romane, colonel Sebastian Cucos, a afirmat marti ca oamenii in uniforma si-au facut datoria si merita respect.



"In ceea ce priveste colegii, va asigur ca si-au facut datoria, ca oamenii in uniforma isi merita respectul nostru si al dumneavoastra", a sustinut Cucos, in cadrul unei declaratii de presa.



El a facut apel la "calm, moderatie si intelegere" in anul Centenarului. AGERPRES/(AS - autor: Catalin Alexandru, editor: Claudia Stanescu, editor online: Irina Giurgiu)