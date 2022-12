Cuco a lansat single-ul Pendant Cuco a lansat single-ul “Pendant”, care este dedicat bunicului sau. Cuco spune despre scrierea piesei: „Am inceput sa scriu “Pendant” in timp ce bunicul meu era inca in viața și, dupa moartea lui, am simțit ca trebuie sa termin cantecul pentru el. Simt ca are relevanța pentru orice figura calauzitoare din viața ta.” „Pendant” urmeaza o versiune in spaniola a melodiei sale „Aura”, care a fost lansata inițial ca o versiune in spanglish pe albumul sau, Fantasy Gateway. Single-urile urmaresc indeaproape turneul principal al lui Cuco in America de Nord, in timpul caruia artistul a cantat in locuri… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

