Cuco a lansat piesa First Of The Year

- Rae Sremmurd a lansat single-ul “Torpedo”. Insoțita de un videoclip, piesa prezinta fara efort fluxurile melodice ale lui Swae Lee și Slim Jxmmi. Swae dezlanțuie refrenul captivant al melodiei. Un amestec perfect de stapanire și ireverența, noul single captivant ii gasește pe nativii din Tupelo creand…

- Shania Twain a lansat single-ul “Giddy Up!”. Piesa pregatește scena pentru noul ei album – Queen of Me, care va sosi pe 3 februarie 2023. Se remarca in special ca cea de-al șaselea material discografic si primul proiect din 2017. Shania spune: “zicala „Hai, fetelor!” este un sentiment minunat de inalțator…

- Cuco a lansat single-ul “Pendant”, care este dedicat bunicului sau. Cuco spune despre scrierea piesei: „Am inceput sa scriu “Pendant” in timp ce bunicul meu era inca in viața și, dupa moartea lui, am simțit ca trebuie sa termin cantecul pentru el. Simt ca are relevanța pentru orice figura calauzitoare…

- Olly Murs a lansat single-ul “I Hate When You’re Drunk”. Este una dintre piesele remarcabile de pe viitorul sau album „Marry Me”, lansat pe 2 decembrie. Melodia a fost scrisa de Olly, David Stewart și Jessica Agombar, produsa de David Stewart și mixata de Ash Howes. Piesa este un pop imn si o vom canta…

- Pe data de 10 Noiembrie 2022, trupa suceveana Nightmarion a lansat un single insoțit de videoclip, pentru piesa “ Capat de drum “, piesa ce este in colaborare cu Mihnea Blidariu de la Luna Amara. Trupa povestește ca “Dupa lansarea single-ului ”Terapie”, ne-am hotarat sa scriem un fel de copil spiritual…

- THY VEILS, unul dintre cele mai prolifice grupuri de muzica electronica din Romania, a lansat un nou single extras de pe viitorul album „Next Forever”. Piesa „Influx” marcheaza noi dimensiuni de influența compoziționala conturate in jurul unor genuri precum synthwave, pop sau funk.Spotify: https://open.spotify.com/track/5vVCutF3bZadRqVawCpT1l…

- Dora Gaitanovici continua seria pieselor inspirate din folclor, cu inserții mitice și lanseaza piesa „Moldoveanu”, cea de-a treia piesa de pe albumul care urmeaza sa fie lansat in aceasta toamna. Noul single vine in urma pieselor „Ana”, primul single lansat de pe album, care a devenit un adevarat succes…