Cucerind lumea prin iubire – „Us” – Gamuel Sori x Lovespeake

- Bogdan Medvedi s-a reintors sa spuna povești induioșatoare de iubire, iar cea mai noua lansare a sa se intituleaza simplu, dar cuprinzator: ,,Tu”. Frumusețea piesei ,,Tu” sta in amalgamul dintre instrumentalul melodios și versurile care celebreaza și onoreaza iubirea, reușind sa construiasca impreuna…

- The Urs lanseaza oficial single-ul „Taramul interzis”, o declarație absoluta de iubire, o piesa ce evoca trairi și emoții intense prin versurile sale, pentru oricine o asculta. „Taramul interzis” este o piesa pop de dragoste, a carei varianta live are deja aproape un milion de vizualizari. Piesa a…

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…

- Ioana Ignat revine cu un nou single emoționant, „Vocea Inimii”, care este o expresie profunda a sentimentelor și a pasiunii artistice a Ioanei. „Vocea Inimii” este o piesa ce imbina armonios vocea recognoscibila a Ioanei Ignat cu versurile profunde scrise chiar de ea, la fel ca in cazul tuturor pieselor…

- YUKA și Zodier au adus ,,La Sacou” la Palatul Dacia-Romania. Recent, vizitatori ai Night Tour-urilor marca Art Safari au avut parte și de un moment surpriza live, acustic, realizat de cei doi artiști. Piesa ,,La Sacou” i-a surprins pe iubitorii de arta, reprezentand ,,ultimul exponat” al turului. YUKA…

- 3 Sud Est și Andia colaboreaza in premiera și lanseaza in aceasta vara o piesa sensibila, cu un mesaj puternic: „Inseparabili”. Nu este un secret ca vocile lor te vor cuceri inca de la primele acorduri, iar ingredientul principal pentru acest single care se anunța a fi hit sunt sentimentele transmise…

- Cand ai carisma și talent, lansezi o piesa precum “Kana Si Si”. GYA iși incepe proiectul solo cu o colaborare alaturi de unul dintre cei mai iubiți și mai cameleonici artiști, Alex Velea. Piesa “Kana Si Si” vorbește despre talentul innascut, acea energie care te face sa iți intorci privirea și sa asculți…

- Carismatic și misterios, siropmov iși anunța urmatorul EP prin videoclipul piesei “In sangele tau”. Intr-un vibe general de indie-alternative, melodia povestește o dragoste punk dintre doi iubiți. “In sangele tau” a fost compusa de siropmov alaturi de Adrian Giurgescu și RISK, iar videoclipul a fost…