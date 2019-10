Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana, Societatea Nationala de Radiocomunicatii, participatiile statului la Telekom, CERT-RO si Institutul de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI vor intra in configuratia noului Minister al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si vom promova deschiderea operarii serviciilor…

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat, potrivit…

- Parlamentarii din comisiile reunite de specialitate au avizat favorabil, miercuri, nominalizarea lui Lucian Bode pentru functia de ministru al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.Deputatii din Comisia pentru Transporturi si Infrastructura, respectiv Comisia pentru Tehnologia…

- Astazi este ultima runda de audieri in comisiile parlamentare a miniștrilor propuși de Orban. Cristina Monica Anisie, propusa ministru al Educatiei si Cercetarii, si Marian Ionut Stroe, propus ministru al Tineretului si Sportului, vor fi audiati miercuri dimineata de comisiile pentru invatamant, stiinta,…

Astazi, Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a purtat discuții cu domnul Lucian Bode, Ministrul desemnat al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și au convenit ca pe...

- Guvernul Orban vrea sa faca autostrada Comarnic-Brasov tot in parteneriat public privat (PPP) cum a vrut si Viorica Dancila. Diferentele sunt ca se va schimba traseul soselei si ca liberalii nici nu se gandesc sa plece la drum fara finantare europeana. In programul de guvernare al PNL - document…