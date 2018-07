Stiri pe aceeasi tema

- Codul de Procedura Penala, atacat la CCR de președintele Klaus Iohannis. In sesizarea transmisa judecatorilor CCR, șeful statului spune ca proiectul PSD-ALDE este neconstituțional in integralitatea sa. Președintele Klaus Iohannis afirma ca prin modul in care a fost adoptata, precum și prin conținutul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, miercuri, Curtea Constitiutionala a Romaniei (CCR) cu privire la legea care reglementeaza executarea pedepsei la domiciliu, afirmand, printre altele, ca ”prin modul in care a fost adoptata, legea incalca principiul bicameralismului”. Seful statului face referire…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 28 iunie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind…

- Ocuparea functiei de politist trebuie reglementata prin lege organica Delegarea atributiei de a stabili regulile pentru ocuparea functiei de politist unui membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter infralegal, determina o stare de incertitudine juridica,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca ”orice decizie CCR produce efecte juridice” si face referire la Decizia 136 din 20 martie 2018 care vizeaza modificarea legii de functionare a Curtii Constitutionale. Intrucat parte dintre modificari au fost declarate neconstitutionale, Tudorel Toader afirma…

- Partidul National Liberal a depus joi, la Curtea Constitutionala, sesizarea de neconstitutionalitate asupra modificarilor aduse Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Documentul este semnat, alaturi de deputatii PNL, si de cei USR."In urma reexaminarii initiativei…

- Partidul National Liberal, Filiala Dolj, si Asociatia de Studii Umaniste si Antreprenoriat Cultural a organizat ieri, o conferința cu tema „Doctrina liberala si proprietatea privata”, in contextul in care riscul unei Europe iliberale este din ce in ce ...

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat vineri Curtea Constitutionala cu privire la Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea…