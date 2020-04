Italia primește intariri din Cuba in lupta teribila impotriva pandemiei de coronavirus. Ministerul Sanatații de la Havana trimite in regiunea Piemonte un contingent de 38 de cadre medicale din cadrul Brigazii Medicale Internaționale Henry Reeve, specializata in situații de dezastre și epidemii grave. Este vorba despre 21 de medici și 16 asistente medicale, insoțiți de coordonatorul lor logistic, anunța La Stampa.Avionul cu medicii cubanezi este programat sa aterizeze luni, la ora 9:30, ora Italiei, pe aeroportul din Torino. Brigada Medicala Internaționala Henry Reeve din Cuba a mai fost solicitata…