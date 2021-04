Stiri pe aceeasi tema

- Cuba a intors luni pagina fratilor Fidel si Raul Castro, odata cu retragerea celui din urma la varsta de 89 de ani, o schimbare cu puternica semnificatie simbolica, dar care nu va schimba deloc suprematia partidului comunist ca partid unic, transmite AFP. ''Cel mai revolutionar,…

- Președintele rus Vladimir Putin considera prezența trupelor ruse in Arctica o parte „absolut necesara” a dezvoltarii militare a țarii, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat tarile occidentale ca se folosesc de opozantul Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, ca parte a "politicii lor de izolare" a Rusiei, transmite duminica AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri prelungirea cu cinci ani a importantului tratat ruso-american New START privind limitarea arsenalelor nucleare, dupa acordul la care s-a ajuns in extremis in aceasta saptamana intre Moscova si Washington pentru salvarea acestui text, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa-l elibereze pe opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, in cadrul convorbirii lor din aceasta saptamana, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. Biden ar fi facut presiuni…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti o ''normalizare'' a relatiilor ruso-americane in cadrul primei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden de la venirea acestuia la presedintia Statelor Unite ale Americii, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a organizat luni o intalnire, prin intermediul unei videoconferinte, cu studentii mai multor institutii de invatamant superior din tara, cu ocazia Zilei Studentilor din Rusia, marcata astazi. In cadrul acestei intalniri, Putin si-a amintit cum a invatat sa cante la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat memoria si „marele profesionalism” al jurnalistului american Larry King, care a murit sâmbata si care l-a intervievat în mai multe rânduri, a anuntat Kremlinul, potrivit Agerpres.„Presedintele a apreciat mereu marele…