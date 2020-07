Cuba se &"dolarizeaza&", in ciuda tensiunilor cu SUA. Havana elimina suprataxarea pentru folosirea monedei americane, pentru a face fața crizei pandemice Cuba va permite, incepand de luni, achizitionarea cu dolari SUA a anumitor alimente si produse de igiena si de asemenea va elimina taxa de 10% impusa anterior pentru utilizarea monedei americane, in conditiile in care insula are nevoie de valuta. "Vom elimina această taxă de 10% în pofida ostilităţii şi a intensificării embargoului impus de SUA", a declarat ministrul cubanez al Economiei, Alejandro Gil, la…