Cuba scapa de familia Castro Presedintele cubanez Raul Castro (86 de ani) se pregateste sa predea, joi, stafeta unei noi generatii pentru o tranzitie care va marca sfarsitul unei perioade de aproape sase decenii de putere a fratiei Castro pe insula caraibeana. In acesti ani, Fidel si apoi Raul au condus Cuba si au facut din ea un actor central […] Cuba scapa de familia Castro is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

