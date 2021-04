Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Soarelui va fi toata numai un șantier pana la vara. Dupa reluarea lucrarilor de reparatii pe tronsonul Bucuresti-Fundulea, inaugurat in 2004 și construit din placi de beton, cat de curand vor incepe și lucrarile la podul de la Cernavoda. In plus, Compania de Drumuri vrea sa creasca siguranța…

- Primaria Municipiului Sebeș a lansat astazi, 23 februarie 2021, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de construcții de colegii tehnice pentru obiectul de investiție „Construire cladire Liceu Tehnologic Sebeș”. Valoarea totala estimata a investiție este de 41.604.622,48…

- Se reiau reparațiile pe Autostrada Soarelui intre București și Fundulea De astazi, se reiau lucrarile de reparații pe A 2 Autostrada Soarelui tronsonul cu placi de beton dintre București și Fundulea cu restricții și devieri de circulație care vor dura pâna la intrarea în sezonul estival.…

- Lucrarile pentru realizarea Aqua Park-ului de la Plaja Dunarea au avansat. A fost ridicata constructia de la intrarea in viitorul complex multifunctional acvatic pentru agrement, iar in prezent se monteaza toboganele. La Plaja Dunarea va functiona unul dintre cele mai mari tobogane ce va atinge 20 de…

- Anul acesta, Primaria Buzau va amenaja cinci fantani arteziene in cele mai mari doua parcuri din oraș: Crang și Tineretului. Lucrarile au fost deja atribuite unei firme din Ramnicu Valcea. Doua in Parcul Crang și trei in Parcul Tineretului. Așa ar urma sa fie dispuse cele cinci fantani arteziene menite…

- Lucrarile la modernizarea arenei „Eugen Popescu” din Targoviște continua intr-un ritm alert. Chindia este pe loc de play-off in acest moment, dar continua sa iși joace meciurile de pe teren propriu in alte localitați. Arena din Targoviște trece printr-o faza de modernizare. Tribuna I a arenei a fost…

- Primaria Capitalei construiește o stație de tramvai in Pasajul Victoriei, pe unde trec tramvaiele 1 și 10, printre cele mai aglomerate din București. Lucrarile au inceput la finalul saptamanii trecute și vor fi gata in aproximativ o luna. In prima faza se face doar un peron pentru tramvai, iar calatorii…

- Statele Unite ale Americii ar trebui sa se ocupe de problemele țarii lor, dar sa nu se implice in treburile interne ale altor state. Acest lucru este menționat in mesajul MAE al Federației Ruse publicat pe pagina sa de Facebook. Astfel Ministerul rus de Externe a reacționat la comentariile Ambasadei…