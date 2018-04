Presedintele cubanez Raul Castro, in varsta de 87 de ani, se pregateste sa predea, joi, stafeta unei noi generatii, dand startul unei tranzitii care va marca sfarsitul celor aproape sase decenii de domnie a "fratiei" Castro in insula caraibiana, relateaza marti AFP. "Am parcurs un drum foarte lung si dificil pentru ca fiii nostri, cei de azi si cei de maine, sa fie fericiti", a declarat in martie Raul Castro, care i-a succedat in 2006 fratelui sau mai mare Fidel, afectat de probleme de sanatate si care a decedat intre timp in 2016. In acesti aproape 60 de ani, Fidel iar apoi Raul Castro au condus…