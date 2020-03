Cuba: Primele trei cazuri de coronavirus. Turiști italieni, depistați pozitiv Cuba a devenit miercuri a 12-a țara latino-americana afectata de epidemia Covid-19, care a aparut în China la sfârșitul lunii decembrie, cu cazurile a trei turiști italieni care au fost pozitivi pentru coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații, potrivit AFP.

Turițtii italieni au ajuns luni în Havana și fac parte dintr-un grup de patru turiști care s-au deplasat în aceeași zi în orașul Trinidad (est), unde erau cazați într-un hotel și au prezentat &"simptome respiratorii&".



Evoluția celor trei pacienți este favorabila și niciunul, deocamdata, nu…

Sursa articol: hotnews.ro

