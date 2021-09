Daca alte țari precum China, Emiratele Arabe Unite și Venezuela și-au anunțat intenția de a-i vaccina pe cei mici, Cuba este prima țara din lume care a lansat o astfel de campanie. Luna aceasta, autoritațile cubaneze au declarat ca vaccinurile anti-Covid-19 din țara pot fi administrate fara pericol celor mai mici. Imunizare cu vaccinuri autohtone […] The post Cuba, prima țara din lume care vaccineaza copiii de la varsta de 2 ani first appeared on Ziarul National .