- Peste o suta de persoane au fost arestate in Cuba dupa manifestatiile istorice de duminica, printre care disidentii Guillermo Farinas, Jose Daniel Ferrer si Luis Manuel Otero Alcantara, potrivit mai multor surse concordante, relateaza AFP.

- Fiul lui Diego Maradona cere sa se faca dreptate in cazul decesului tatalui sau. Avocatul acestuia a inaintat deja catre magistratura din San Isidro o cerere de ”arestarea imediata” pe numele lui Leopoldo Luque, neorochirurgul care se afla in fruntea echipei medicale. De asemenea, Dieguito și avocatul…

- Patru persoane au decedat si o alta a fost ranita grav in accidentul unui balon cu aer cald la Albuquerque, in sud-vestul Statelor Unite, a anuntat sambata politia orasului, transmite AFP, arata Agerpres. Accidentul a provocat o pana de curent in zona timp de cateva ore, dupa ce balonul a…

- Autorul atacului comis in orasul german Wurzburg, soldat cu moartea a trei persoane, este un individ de origine somaleza, a anuntat vineri seara Politia germana. "In atacul comis de un somalez in varsta de 24 de ani au fost ucise trei persoane, iar altele au fost grav ranite. Individul, care…

- O tornada a distrus joi locuinte în mai multe localitati din sud-estul Cehiei, provocând ranirea a cel putin 100 de persoane, potrivit serviciilor de urgenta si politiei, relateaza AFP și Agerpres.''Estimam ca între 100 si 150 de persoane au fost ranite, inclusiv copii…

- Persoane cu un numar mare de urmaritori pe rețelele sociale din Franța și Germania au primit oferte din partea unei companii de PR cu sediul in Marea Britanie, dar cu conexiuni rusești, pentru a promova informații false ca vaccinul produs de Pfizer este responsabil pentru sute de decese, arata The Guardian.…

- In urma prabușirii unei telecabine in Italia, și-au pierdut viața 13 persoane, a anunțat pe Twitter serviciul de salvamontism și speologie. "Doua persoane grav ranite au fost duse cu elicopterul la Torino", a adaugat Ministerul. Tragedia a avut loc intr-o zona de altitudine, in timp ce telefericul urca…

- Opt persoane suspectate ca au postat pe Twitter mesaje cu insulte rasiste la adresa fotbalistului sud-coreean Heung-min Son, atacantul echipei Tottenham Hotspur, au fost arestate, a anuntat vineri politia britanica, potrivit Agerpres. Alte patru persoane au fost audiate in cadrul acestei operatiuni…