- Reprezentantul dreptei, Ivan Duque, se afla pe primul loc al turului secund al alegerilor prezidentiale, organizate duminica in Columbia pentru a-l desemna pe succesorul presedintelui Juan Manuel Santos, intr-un duel inedit cu candidatul stangii, Gustavo Petro, transmite AFP, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Alegeri prezidențiale in Columbia. Columbienii sunt așteptați, duminica, la urne pentru a-și alege președintele in primul scrutin dupa semnarea acordului de pace cu Fortele Revolutionare Armate din Columbia (FARC), puternica gherila care a depus armele si s-a transformat in partid politic, scrie poresa…

- Incepe Turneul Final de Baschet Under 16 – CSS Alexandria vizeaza al 4-lea titlu național pe teren propriu in Sport / on 22/05/2018 at 14:07 / Timp de 5 zile, in perioada 23 – 27.05.2018, va avea loc in Sala Sporturilor din Alexandria turneul final al Campionatului Național de Baschet Feminin…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris pe contul sau de Twitter ca va sesiza Departamentul Justitiei privind infiltrarea FBI in campania sa electorala din 2016. "Cer prin aceasta si voi...

- Vaticanul, centrul lumii catolice, a publicat o serie de recomandari, inclusiv cu privire la folosirea retelelor sociale, indemnand la „discretie“ si „sobrietate“ pe Twitter si Facebook.

- Traficul de droguri "este principal amenintare pentru pace", a afirmat marti presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, lansand un apel intr-un discurs la ONU sa se regandeasca lupta mondiala impotriva acestui flagel, transmite AFP. "Daca dorim sa protejam pacea in Columbia, in regiune…

- "(Rapitorii) nu au intentionat niciodata sa-i predea sanatosi si in viata", a spus Lenin Moreno, dupa expirarea unui ultimatum de 12 ore. Jurnalistul Javier Ortega, fotograful Paul Rivas si soferul Efrain Segarra lucrau pentru ziarul ecuadorian El Comercio. Ei se aflau intr-o misiune de serviciu…