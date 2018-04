Cuba: Miguel Diaz-Canel desemnat succesorul lui Raul Castro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul doi al executivului cubanez, Miguel Diaz-Canel, a fost desemnat miercuri unic candidat pentru a-i urma in functie presedintelui Raul Castro a carui plecare va pune capat joi celor sase decenii de putere exclusiva a fratilor Castro, comenteaza AFP. "In numele Comisiei nationale de candidaturi,…

- "Am parcurs un drum foarte lung si dificil pentru ca fiii nostri, cei de azi si cei de maine, sa fie fericiti", a declarat in martie Raul Castro, care i-a succedat in 2006 fratelui sau mai mare Fidel. In acesti aproape 60 de ani, Fidel iar apoi Raul Castro au condus Cuba, transformand insula intr-un…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului organizeaza joi sedinta cu tema' Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei'. La eveniment au fost invitati guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precum si membrii Consiliului de Administratie ai acesteia,…

- Numirea fulger a lui Selmayr, mana dreapta a lui Juncker, in cea mai inalta functie in administratia de la Bruxelles, a fost criticata de Parlamentul European. Eurodeputatii au adresat 134 de intrebari Comisiei despre conditiile in care s-a facut aceasta numire si despre respectarea regulilor…

- Comisia Europeana a dat asigurari ca promovarea controversata a fostului sef de cabinet al presedintelui Jean-Claude Juncker, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a fost 'in deplina conformitate' cu procedurile in vigoare, transmite AFP. Numirea fulger…

- Pentru prima data in aproape 60 de ani, dupa era fratilor Fidel (decedat in 2016) si Raul, presedintia insulei ii va reveni unei persoane care nu a pus mana pe arma in timpul revolutiei din 1959. Numele acesteia va deveni cunoscut la 19 aprilie. Aceasta data nu este deloc una intamplatoare. Este…