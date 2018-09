Cuba. Miguel Diaz-Canel, de acord cu mariajul homosexual Presedintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, s-a declarat duminica favorabil inscrierii in noua Constitutie, aflata in prezent in dezbatere, a mariajului intre persoane de acelasi sex, transmite AFP.



"Sunt de acord, cred ca faptul de a recunoaste mariajul intre persoane, fara limitari, raspunde problemei de a elimina orice tip de discriminare in societate", a afirmat Diaz-Canel intr-un interviu pentru canalul de televiziune latino-american Telesur, difuzat duminica seara. "Trebuie sa fie intre egali"



In acelasi interviu, primul de cand a preluat functia in aprilie

Sursa articol si foto: dcnews.ro

