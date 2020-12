Stiri pe aceeasi tema

- Cuba va pune capat la 1 ianuarie 2021 sistemului sau cu doua monede, unic in lume si in vigoare de 26 de ani, urmand sa pastreze una singura, a anuntat joi presedintele Miguel Diaz-Canel, informeaza vineri AFP, citeaza Agerpres.

- Cuba va pune capat la 1 ianuarie 2021 sistemului sau cu doua monede, unic in lume si in vigoare de 26 de ani, urmand sa pastreze una singura, a anuntat presedintele Miguel Diaz-Canel, citat de AFP si Agerpres.

- Masura, care a fost anuntata de ani de zile si amanata in mod constant, este menita sa faca economia cubaneza mai usor de inteles pentru investitorii straini. "Consideram ca sunt indeplinite conditiile pentru a anunta inceperea acestei reforme de la 1 ianuarie 2021, cu un curs de schimb unic de 24 de…

- Cuba va pune capat la 1 ianuarie 2021 sistemului sau cu doua monede, unic in lume si in vigoare de 26 de ani, urmand sa pastreze una singura, a anuntat joi presedintele Miguel Diaz-Canel, informeaza vineri AFP preluat de agerpres. Masura, care a fost anuntata de ani de zile si amanata in mod constant,…

- Romania condamna modul netransparent și contrar practicilor democratice in care au acționat, la 3 decembrie 2020, in Parlamentul Republicii Moldova, PSRM și Platforma ,,Pentru Moldova’’, care include Partidul Șor, ignorand flagrant votul masiv exprimat de cetațenii Republicii Moldova la alegerile prezidențiale…

- Sindicaliștii buzoieni au participat astazi in Piața Victoria, in fața Guvernului Romaniei, la comemorarea victimelor sistemului sanitar romanesc pacienți și salariați. Manifestarea a avut loc sub sloganul “MANIFEST PENTRU VIAȚA” . „Pe langa faptul ca astazi, membri ai Sanitas Buzau, din Sanatate și…

- Pandemia de COVID 19 arata limitele sistemului de sanatate din țara noastra. Din pacate, romani bolnavi de Covid care au nevoie urgenta de asistența in aceste zile, nu pot beneficia de ea. Care e raspunsul dumneavoastra, al PMP, la aceasta problema? Anișoara Stanculescu: Trebuie sa depașim repede etapa…