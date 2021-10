Stiri pe aceeasi tema

- Cuba îsi va deschide granitele pentru turisti si va relaxa conditiile de intrare în tara, de luna viitoare, dupa vaccinarea majoritatii populatiei împotriva Covid-19 cu vacinuri proprii, transmite Reuters.Restrictiile dure din cauza pandemiei, o reducere drastica a zborurilor catre…

- Cuba isi va deschide granitele pentru turisti si va relaxa conditiile de intrare in tara, de luna viitoare, dupa vaccinarea majoritatii populatiei impotriva Covid-19 cu vacinuri proprii, transmite Reuters. Restrictiile dure din cauza pandemiei, o reducere drastica a zborurilor catre Cuba si…

- Organizația Mondiala a Sanatații și Banca Mondiala arata intr-un raport ca in aceasta pandemie lumea s-a dovedit a fi „inegala, divizata și iresponsabila”. Dupa un an și jumatate de la izbucnirea pandemiei de Covid-19, lumea inca reacționeaza foarte puțin și nu a invațat din greșeli, avertizeaza, marți,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat luni ca asteapta ca Bharat Biotech sa ofere mai multe informatii cu privire la vaccinul sau anti-COVID-19, un pas inapoi pentru planurile companiei indiene de a obtine autorizatia de utilizare in regim de urgenta pentru acest produs, informeaza Reuters…

- Nelu Tataru, a afirmat, luni seara, ca Romania tot numara paturile de ATI , dar nu face nimic sa nu le umple. Consilierul onorific al premierului pe probleme de Sanatate spune ca pandemia de coronavirus este bagatelizata la noi. Tataru afirma ca multe țari europene se tem ca romanii si bulgarii ar putea…

- Organizația Mondiala a Sanatații are vești cutremuratoare despre vaccinurile anti-COVID și pandemia de coronavirus. Din pacate, reprezentanții OMS se declara neputincioși in fața apariției noilor variante de virus. Anunț de ultima ora de la cel mai inalt nivel. OMS, anunțul momentului despre pandemia…

- Boala care va exploda in lume din cauza COVID-19. Explozie a cazurilor de demența la nivel mondial Boala care va exploda in lume din cauza COVID-19. Explozie a cazurilor de demența la nivel mondial Anunț alarmant al specialiștilor in boli neurologice. Covid-19 ar putea duce la o creștere iminenta a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu sustine obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19 in nicio tara, desi apara importanta imunizarii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a agentiei ONU, ca raspuns la faptul ca mai multe tari iau in considerare obligativitatea vaccinarii, informeaza Agerpres…