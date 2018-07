Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Puterii Populare (Parlamentul) din Cuba a inceput sambata dezbaterea textului unei noi Constitutii a tarii, care elimina termenul "comunism" si include dreptul la proprietate privata, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres. Varianta constitutionala propusa dezbaterii,…

- Ce spune psihologul Libertatea despre familia tradiționala, familia moderna și problemele lor. Afla de ce, in trecut, casatoriile rezistau toata viața – deși, ce cele mai multe ori, in casa nu curgea “lapte și miere” – și de ce este aproape imposibil sa se intample la fel și azi. “Eu vreau o familie…

- De multe ori aratati cu degetul, stigmatizati ori acuzati si evitati, ultrasii stadioanelor au ajuns subiect in lumea universitara. Gabriel Sala, profesor de istorie si geografie la un colegiu din Arad, a ales galeriile de fotbal din Romania ca subiect pentru teza sa de doctorat, din cadrul Facultatii…

- "Va spun cu certitudine ca a fost o greseala faptul ca nu am aplicat deciziile CCR. Sper ca acum ne vine mintea romanului de dupa, pentru ca asa este corect. Nu am dat inapoi noi, a dat inapoi un prim-ministru care si-a pierdut si mandatul, prin motiune de cenzura facuta de partid. In momentul cand…

- Președintele Consiliului Județean Brașov a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, catigatorul licitației pentru „Execuție de rulare Alfa, platforma de imbarcare-debarcare și extidnere rețele de canalizare și drenaj aferente pistei de decolare-aterizare”. Termenul de deschidere a ofertelor a fost…

- Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” Timișoara a anunțat pe siteul instituției organizarea concursului pentru ocuparea funcției de „manager spital persoana fizica”. Manager interimar, numit de ministrul Sanatații pana in luna septembrie…