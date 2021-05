Cuba începe vaccinarea împotriva Covid-19 cu seruri proprii Cuba va incepe de saptamana viitoare sa-si vaccineze populatia cu seruri dezvoltate pe insula, dar inca in faza experimentala, au anuntat autoritatile vineri seara, informeaza AFP. Tara comunista este singura din America Latina care are in prezent cinci vaccinuri in dezvoltare. In campania ce va incepe de luni la Havana si in provinciile Santiago de Cuba si Matanzas vor fi folosite doua cele mai avansate vaccinuri. Este vorba despre Abdala și Soverana doua, administrate in doua doze. „Credem ca vom putea vaccina 22% din populatie pana in iunie, 33% pana in iulie si 70% pana in august”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

