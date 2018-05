Cuba îl susţine pe Mahmoud Abbas în crearea unui stat palestinian Noul lider cubanez Miguel Diaz-Canel l-a primit vineri la Havana pe presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intalnire in cursul careia si-a exprimat sprijinul fata de crearea unui stat palestinian, relateaza AFP.



''Miguel Diaz-Canel a reafirmat sprijinul permanent al Cubei pentru dreptul inalienabil al palestinienilor de a-si crea propriul stat, cu frontierele de dinainte de 1967 si cu Ierusalimul de Est drept capitala'', a relatat presa oficiala cubaneza.



Havana a respins de asemenea ''decizia unilaterala a guvernului american de a recunoaste Ierusalimul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

