Cuba: Guvernul a anunţat primele măsuri de relaxare a unor restricţii Guvernul cubanez a anuntat o prima masura de calmare a populatiei, la trei zile dupa manifestatii istorice, autorizandu-i temporar pe cetateni sa aduca alimente, medicamente si produse de igiena fara a plati taxe si fara limita de valoare, relateaza joi AFP. Guvernul a decis ''sa autorizeze in mod exceptional si temporar transportarea de catre pasageri, in bagaje, de produse alimentare, de igiena si medicamente, fara limita de valoare si fara taxe vamale'', a declarat premierul Manuel Marrero in cursul unei interventii la televiziune cu presedintele Miguel Diaz-Canel si mai multi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

